Plusieurs jours après la publication en ligne d'une vidéo mettant au grand jour la violente bagarre entre Eunice Zunon et l'artiste musicien camerounais Tenor, la comédienne ivoirienne est sorti de son mutisme pour dire ce qu'elle pense. A travers un post sur sa page Facebook samedi, elle a annoncé un direct dans la soirée du dimanche. Et effectivement dans la soirée d'hier, la comédienne ivoirienne a pris la parole. Ce qu'il faut retenir c'est que leur relation est finie pour de bon. Elle a profité de l'occasion pour s'excuser auprès de ceux qui ont été choqués par la vidéo.

L'ex de Tenor, l'ivoirienne Eunice Zunon très connue sur la toile pour ses collages sur les réseaux sociaux donne de la voix après la diffusion d'une vidéo de la violente bagarre avec l'artiste camerounais. Sur sa page Facebook, Eunice a affirmé que sa relation amoureuse avec le chanteur camerounais est bien terminée et qu'elle a tourné "définitivement" cette page de sa vie "sans haine". L'ivoirienne a également reconnue s'être trompée et a demandé pardon à ses fans après la polémique qui a éclaté à la suite de la diffusion de la vidéo sur la toile.

« Aujourd’hui, je vous annonce que j’ai tourné la page définitivement. Et je vous le dis, sans haine. J’ai tourné la page sans haine, j’ai lavé ma main, j’ai appris la leçon. Et je pense que je grandis. J’ai 25 ans (…) » a affirmé la comédienne ivoirienne qui poursuit « encore, une fois, je vous présente mes excuses, je suis désolée. Même si je suis humaine , je me suis trompée. (…) Je reste votre bébé bouche pointue, je reste cette fofolle qui ne fait que se mêler de la vie des gens, je reste moi sans aucune égratignure », a déclaré l'ivoirienne.

Les explications d'Eunice Zunon

« Dans la vidéo que vous avez vue, je suis une femme qui essaie de parler à son homme, je suis une femme qui essaie de raisonner son homme par la parole. J’étais en train de demander à parler, à échanger. Je disais, je veux te parler, je veux te parler, à la limite, je pensais que c’était devenu comme un jeu. Je disais, c’est à ça que tu veux jouer, et pendant que moi j’essayais tout bêtement de parler à quelqu’un que je considérais comme mon homme, lui, il me traitait de femme violente. Parce qu’il disait : "pourquoi tu me violentes, alors que je ne l’avais même pas touché" », a lancé la comédienne.

Eunice Zunon se défend et dit qu'elle n'a pas violenté Tenor et confie qu'il s'est passé plus de choses que ce que la vidéo à montré. « Je suis une femme qui s’est consacrée uniquement à toi, on peut dire tout ce qu’on veut. Le minimum, c’est le respect. Je ne l’ai pas violenté, j’ai juste demandé à ce qu’on sorte, et je l’ai poussé vers la sortie pour qu’on quitte là, devant son collaborateur parce que je me sentais très gênée par sa présence » confie la comédienne qui a ajouté « j’ai vécu beaucoup de chose… Dans cette chambre, il s’est passé beaucoup de choses, c’est cadenas que vous avez vu parce que c’est ce qu’on vous a montré. Avant que vous ne voyez ça, il y a une action à laquelle j’ai réagi »