Depuis sa création en 2007, l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) œuvre à la formation de cadres professionnels et compétents pour diverses administrations. C’est une prestigieuse université qui se distingue de tous les autres établissements privés d'enseignement supérieur par la diversité des offres de formation, et un cadre convivial qui favorise le plein épanouissement des étudiants.

Fournir aux entreprises du Bénin, de la sous-région et du monde, des cadres directement opérationnels dans le tissu économique, c’est l’ambition exprimée par le Dr Isidore HOUNHUEDO, promoteur de l’Ecole Supérieure de Management. Pour atteindre ce noble objectif, un corps professoral qualifié et rompu à la tâche est mis en place. Des séminaires spécialisés sont organisés à l’intention des étudiants avec des experts et hommes d’affaires. Grâce à la salle Multi Média équipée de plus de 100 ordinateurs, les apprenants ont la possibilité de s’initier aux logiciels nécessaires à leur formation. Le laboratoire de langue leur permet d’apprendre l’Anglais et le Chinois.

ESM-BENIN est l’une des rares universités privées où l’étudiant au terme de sa formation, peut obtenir son permis de conduire. Ceci, grâce au partenariat avec des auto-écoles de la place. ESM-BENIN dispose par ailleurs d'une bibliothèque numérique équipée de plus de 10.000 ouvrages, d'une cuisine et d'un restaurant d'application bien équipés pour les filières Hôtellerie, Tourisme et Restauration. La formation à la carte et les journées pédagogiques sont des particularités qui la distinguent de tous les autres établissements privés d'enseignement supérieur. Grâce au partenariat École/Entreprises, les étudiants sont systématiquement mis en stage dans les structures partenaires. Ce qui facilite par la suite leur insertion professionnelle. Tous ces atouts permettent à l’université d’obtenir chaque fin d’année, des résultats très encourageants (100% de réussite dans plusieurs filières de formation).

Convaincues du sérieux qui y règne, et du professionnalisme du corps professoral, les structures en charge de l’éducation au Bénin l'ont autorisé à étendre ses offres de formation. Au total, 06 nouvelles filières seront ouvertes dès la rentrée académique 2022-2023. Il s’agit du Génie civil, eau et assainissement ; de l’Administration des finances ; de l’Administration générale ; des Sciences juridiques ; des Sciences politiques ; et des Sciences économiques et de gestion.

L’Ecole Supérieure de Management est un véritable business school créé pour booster les jeunes diplômés vers un début de carrière prometteur et à l’auto-emploi. Les diplômes de Licence et de Master (Cours du jour et cours du soir) sont reconnus par l’Etat Béninois et le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES).

La rentrée académique 2022-2023 démarre le 03 octobre prochain avec les étudiants en 2e année de Licence. Ceux en Licence 1 et en Licence 3 commencent les cours le 17 octobre 2022. Les étudiants en Master (Master 1 et Master 2) quant à eux effectuent leur rentrée le 14 novembre 2022. Les inscriptions ont déjà démarré et se poursuivent sur tous les sites (Abomey-Calavi, Parakou, Djougou, Akpakpa, Lokossa, Bohicon, Porto-Novo, etc), avec des possibilités d’obtention de bourse. Le siège situé en face du Stade de l’amitié général Mathieu Kérékou est joignable au (00229) 97 30 84 84.

ESM-BENIN, LE CHEMIN VERS L’EMPLOI !

