Le Paris Saint Germain a démarré sa saison sur les chapeaux de roues. Il a signé de larges victoires face à des équipes comme Clermont Foot du béninois Jodel Dossou (5-0), ou encore face à Montpellier (5-2). Les acteurs majeures de ces succès sont notamment Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr. Ces trois stars ont donc bien démarré l'exercice, ce qui ne surprend pas, puisqu'elles seront à la Coupe du Monde en novembre prochain avec leurs sélections nationales respectives. Tant mieux pour le Paris Saint Germain qui a habilement évacué le "Pénaltygate".

Maintenir l'harmonie au sein de la MNM

On se rappelle de cette affaire qui risquait de polluer le vestiaire parisien. Kylian Mbappé et Neymar Jr ont d'ailleurs fait les gros titres des journaux français. Cette affaire de pénalty entre les deux joueurs a laissé croire à certaines personnes que les deux stars ne s'entendaient pas comme deux larrons en foire. Kylian Mbappé, le natif de Bondy n'a pas non plus fait mine de vivre une merveilleuse "histoire d'amour" avec le génial brésilien. Il a expliqué que c'est la nature de leur relation. Tout n'est pas rose tout le temps. Le natif de Bondy a cependant ajouté qu'il respectait Neymar pour son parcours et le joueur qu'il est. Grossomodo, la MNM (Messi Neymar Mbappé) fonctionne malgré ces frictions.

Lionel Messi qui est assurément celui qu'il a plus d'expériences que les deux autres, essaie de maintenir l'harmonie entre ses deux jeunes frères. C'est du moins ce qu'indique le quotidien sportif français l'Equipe ce matin. En effet, selon ce média, l'argentin a parlé à Neymar et Mbappé, pour leur faire comprendre que leur friction ne profiterait pas au jeu, notamment à la MNM. En clair, il a essayé de calmer ses deux coéquipiers. Lionel Messi serait très discret dans le vestiaire, mais visiblement utile, lui qui n'a plus rien a prouvé au monde du football. Ses 7 Ballons d'or; font déjà de lui, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Il n'a émis aucune objection quand Mbappé, a été désigné pour jouer les penalties en premier.