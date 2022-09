Moussa Dadis Camara, chef putschiste et ancien président guinéen, arrivé en Guinée il y a quelques jours après un exil volontaire pour prendre part à son procès, a été envoyé en prison ce mardi. Une information confirmée par plusieurs agences dont l'AFP et Tass se référant à son avocat Salifou Béavogui. Le procureur a fait "embarquer nos six clients à la maison centrale (prison) où ils seront, semble-t-il, retenus jusqu'à la fin de la procédure" a confirmé l'avocat.

Le procès commencera le 28 septembre. Moussa Dadis Camara et dix fonctionnaires de son gouvernement sont accusés d'être derrière le meurtre de 156 personnes lors d'une manifestation antigouvernementale en septembre 2009. L'ancien dirigeant affirme n'avoir pas été impliqué dans cette affaire.