En conférence de presse le vendredi 23 septembre dernier, le porte-parole du gouvernement, Wilfred Léandre Houngbédji s'est prononcé par rapport aux anomalies constatées par les citoyens béninois sur la Liste Électorale informatisée(LEI) provisoire. Il a informé que le gouvernement attache une importance capitale à la perfection de cette liste. Le gouvernement tient à avoir une liste électorale qui ne souffre d'aucune contestation, a fait savoir le porte-parole du gouvernement Wilfred Léandre Houngbédji.

Selon lui, une liste électorale définitive acceptée de tous les citoyens est une priorité pour les gouvernants. "S'il y a eu des plaintes, si elles sont avérées, et si elles parviennent au chef de l'État, il peut demander à l'équipe qui travaille de veiller à ce que le travail soit bien fait, donc de prendre toutes les dispositions pour que la liste finale qui va être déposée tienne compte des observations. Parce que, lorsqu'on dit liste électorale provisoire et qu'on affiche pour que les populations aillent consulter et faire leurs observations, c'est précisément aux fins de corrections d'éventuelles défaillances", a affirmé Léandre Houngbédji lors de cette rencontre avec les professionnels des médias. Il rassure donc les populations que leurs différentes observations seront prises en compte.