Presque 7 mois après le démarrage de l'offensive russe, les combats se poursuivent sur le terrain avec leur lot de victimes qui augmentent au fur et à mesure que le temps passe. Depuis quelques jours, l'Ukraine a lancé une contre-offensive et revendique des gains de territoires importants. Dans les médias occidentaux, on parle très souvent ces derniers jours de faiblesse de l'armée russe. C'est dans ce contexte que le leader de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, un homme politique pro-Poutine a appelé les régions qui sont du côté de Moscou à soutenir l'armée russe dans la guerre en envoyant au moins 1000 soldats.

Le président de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, un des fervents soutiens de l'actuel chef du Kremlin Vladimir Poutine, a lancé un appel aux régions pro-russes. Il a appelé chaque région à montrer vraiment leur soutien. Le chef de chaque région pro-russe "aujourd'hui doit prouver qu'il est prêt à aider l'Etat... La question de la résolution des problèmes d'une opération spéciale pourrait être résolue dans les plus brefs délais", a déclaré le président de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov dont les propos ont été rapportés par Newsweek.

L'appel du leader tchétchène n'est apparamant pas tombé dans les oreilles de sourds puisque selon le même média, le gouverneur de la région russe de Koursk, Roman Starovoit, a affirmé sur sa chaîne Telegram que plus de 800 volontaires de la région ont été déployés dans diverses unités militaires actives dans le pays de Zelensky pour le compte de l'armée russe. Le même responsable, précise le média, a confié toujours sur Telegram que d'autres étaient en train d'être recrutés. La Crimée a également fait comme Koursk.

Le Premier ministre de Crimée a donné l'information sur la plateforme Telegram rapporte Newsweek. En effet, Sergei Aksyonov, le Premier ministre de Crimée, a également répondu à l'initiative de Kadyrov, l'allié de Poutine, concernant l'auto-mobilisation. "Toutes les régions travaillent dans ce sens. La Crimée a déjà déployé plus de 1 200 volontaires et forme deux autres bataillons. Nous leur fournissons entièrement des équipements, des moyens de protection, de communication et de renseignement", a déclaré M. Aksyonov sur sa Telegram selon le magazine américain.