Guerre en Ukraine : la Russie dévoile le KUB-10ME, un « drone inédit », réactions mitigées des experts

Le groupe Kalachnikov a présenté le 23 mai 2026 le KUB-10ME, une munition rôdeuse tactique qu’il décrit comme une première dans l’industrie de défense russe. Le fabricant revendique une portée supérieure à 100 kilomètres, une capacité de guidage optico-électronique et une résistance renforcée à la guerre électronique.

Selon le communiqué du groupe Kalachnikov relayé par l’agence TASS, le système aurait été développé « en peu de temps », fort de l’expérience accumulée lors des opérations militaires en Ukraine. Le drone peut opérer entre 80 et 1 800 mètres d’altitude, à une vitesse de croisière de 120 km/h, de jour comme de nuit et par des températures allant de -30°C à +40°C. Il serait équipé d’un système d’enregistrement vidéo permettant de documenter les frappes.

Une « première » que les spécialistes relativisent

Les analystes du média ukrainien United24 Media, spécialisé dans le suivi des équipements militaires, ont relevé plusieurs contradictions dans les spécifications publiées, dont des paramètres clés non divulgués. Selon leur analyse, le KUB-10ME ne constituerait pas une rupture technologique, mais une évolution du KUB-2, lui-même dévoilé en décembre 2024. Sa charge utile de 10 kilogrammes le placerait dans une catégorie intermédiaire, en dessous de systèmes comparables comme l’IAI Harop israélien ou le Switchblade 600 américain.

Ce n’est pas la première fois que Kalachnikov est mis en cause sur ce terrain. Lors du World Defense Show 2026 à Riyad, le fabricant avait présenté le Rus-PE comme une munition rôdeuse inédite, alors que sa conception reproduisait étroitement celle du Hero-90 israélien, système déjà en service dans plusieurs pays occidentaux.

Un marché export déjà activé

Le groupe Kalachnikov avait obtenu en décembre 2025 des licences d’exportation pour les modèles KUB-2 et KUB-10, et conclu des contrats avec un client non identifié, exécutés en mars 2026. Le KUB-10ME vise à capitaliser sur la visibilité acquise par ses systèmes sur le terrain ukrainien à des fins commerciales à l’international.

Aucune date de mise en service opérationnel du KUB-10ME n’a été communiquée à ce stade.