La guerre en Ukraine continue d'occuper l'actualité occidentale. Les récentes percées de l'armée ukrainienne grâce principalement au soutien américain fait naître, en Europe, un espoir de victoire de l'Ukraine face à la Russie. Pour l'heure, le président russe Vladimir Poutine n'a pas dévoilé sa prochaine stratégie, mais d'aucuns appellent déjà à des négociations pour mettre fin à la guerre. Dans une récente interview accordée à un média allemand, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a plaidé pour une comparution du président russe Vladimir Poutine devant les juridications internationales.

«Il faut que Poutine perde cette guerre et réponde de ses actes, c'est important pour moi» a-t-elle déclaré, en soutenant que le président russe pourrait bien comparaître devant la Cour pénale internationale dans les mois ou années à venir. Pour elle, seul le président russe est responsable de l'actuelle situation. Pour rappel, en Russie des élus avaient appelé le président Poutine à démissionner. Un des concernés a récemment été condamné par la justice, 4 autres ont été convoqués. « Il est en train de détruire l'armée russe et l'économe russe. De surcroît, il dit que le plus grand risque pour la Russie c'est l'expansion de l'Otan vers l'Est mais en fait, l'Otan a commencé à s'étendre vers l'Est à cause de ses actions à lui » avait déclaré l'un d'eux.