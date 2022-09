Ce lundi, l’Agence spatiale américaine a intentionnellement dévié de sa trajectoire un astéroïde en faisant écraser un vaisseau sur l’astre. C’est la première fois qu’une initiative de ce type intervient dans l’histoire de l’humanité. L’objectif selon l’équipe de la Nasa est d’arriver à protéger la Terre des astéroïdes qui pourraient représenter un danger pour l’humanité. «Nous sommes embarqués dans une nouvelle ère, où nous avons potentiellement la capacité de nous protéger d'un impact d'astéroïdes dangereux», a déclaré Lori Glaze, directrice des sciences planétaires à la Nasa.

160 mètres de diamètres

L’astéroïde qui aura servi à l’expérience ne représente aucun danger pour la Terre. Appelé Dimorphos, l’astre fait environ 160 mètres de diamètre est en réalité le satellite d'un plus gros astéroïde, Didymos. Pour l’heure, les scientifiques devront attendre encore quelques jours ou quelques semaines afin de confirmer que la trajectoire de l'astéroïde a bien été altérée. Par le biais des télescopes sur Terre, la variation de l'éclat sera observée par les scientifiques.

Le vaisseau voyage pendant 10 mois...

Notons que l’impact a été possible grâce à un vaisseau qui serait plus petit qu'une voiture. A une vitesse de plus de 20 000 km/h sur sa cible, il a foncé et l’a atteint comme prévu. Tout ceci s’est passé sous la surveillance des équipes de la Nasa, réunies au centre de contrôle de la mission dans le Maryland, aux États-Unis. Il s’agit d’une mission qui a été préparée depuis plusieurs mois. Le vaisseau avait voyagé durant dix mois depuis son décollage, en Californie indiquent les scientifiques de la Nasa. La dernière phase du vol était entièrement automatisée.