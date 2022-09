Le président russe Vladimir Poutine est fortement critiqué dans son pays par rapport aux différentes stratégies qu’il déploie dans la guerre en cours en Ukraine. Selon les informations rapportées par les médias la classe politique critique ouvertement et façon unanime la stratégie de guerre suite à la série de défaite rencontrée par les forces russes face à l’Ukraine. Depuis quelques jours, les dirigeants ukrainiens multiplient les communiqués annonçant la reprise de certains territoires initialement aux mains des troupes russes.

Les langues se délient...

Dans une entrevue à LCN, le fondateur de la Chaire Raoul-Dandurand, Charles Philippe David explique que des législateurs et des élus municipaux ont pour une première fois critiqué la stratégie de guerre de Vladimir Poutine. «Et ça, c'est quelque chose de vraiment très surprenant étant donné que la plupart, sinon la totalité des opposants russes à cette guerre ont pris soit le chemin de l'exil, ou ont été emprisonnés», a fait remarquer l’expert dans son intervention. Selon lui, il s’agit de militants «plus durs encore que Poutine ».A en croire les propos de ce dernier, ils se « demandent quand le président de la Russie va mobiliser toute la population russe, particulièrement les jeunes hommes en état de combattre, pour octroyer plus de capacité et de ressources sur le terrain».

"Poutine mène une très mauvaise stratégie de guerre"

«Le président Vladimir Poutine se retrouve donc au milieu de ces critiques, et, clairement, il y a unanimité entre les deux pôles de critique: Poutine mène une très mauvaise stratégie de guerre», indique-t-il. Cette remarque intervient suite aux déclarations faites récemment par le président de la République tchétchène qui a ouvertement critiqué la stratégie militaire utilisée par les militaires russes. « Si aujourd'hui ou demain aucun changement de stratégie n'est apporté, je serai obligé de parler avec les dirigeants du ministère de la Défense et les dirigeants du pays pour leur expliquer la situation réelle sur le terrain. C'est une situation très intéressante. C'est stupéfiant, je dirais », avait déclaré cet allié de Vladimir Poutine.