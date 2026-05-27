Russie : Poutine adresse un message aux musulmans pour l'Aïd al-Adha 2026

Le président russe Vladimir Poutine a adressé, ce mercredi 27 mai, ses félicitations aux musulmans de Russie à l’occasion de l’Aïd al-Adha, selon un message relayé par le ministère russe des Affaires étrangères sur son compte X officiel.

Dans ce message, le chef du Kremlin a qualifié cette fête d’« ancienne », soulignant qu’elle reconnecte les croyants aux fondements de l’islam et appelle aux valeurs de bonté, de justice, de charité et de piété. « Je vous souhaite une bonne santé et tout le meilleur », a-t-il conclu.

Une fête célébrée le 27 mai en Russie

L’Aïd al-Adha, également appelée fête du Sacrifice ou Kurban Bayram en Russie, commémore la soumission du prophète Ibrahim à Dieu. Elle coïncide avec l’achèvement du pèlerinage annuel à La Mecque. Cette année, la fête est observée le 27 mai dans la plupart des pays d’Europe et d’Asie occidentale, selon les calculs du calendrier lunaire islamique.

Russie compte environ 25 millions de musulmans, ce qui en fait la deuxième communauté religieuse du pays après les chrétiens orthodoxes. Plusieurs régions — notamment le Tatarstan, le Bachkortostan et les républiques du Caucase du Nord — observent l’Aïd al-Adha comme jour férié officiel.

Un geste protocolaire annuel

Poutine adresse chaque année un message aux musulmans russes à l’occasion des deux principales fêtes islamiques, l’Aïd al-Fitr et l’Aïd al-Adha. Ces déclarations sont publiées sur le site officiel du Kremlin et reprises par le ministère des Affaires étrangères. Le texte intégral de la déclaration de 2026 était en cours de mise en ligne sur kremlin.ru au moment de la publication de cet article.