Depuis le début de la contre-offensive ukrainienne, la Russie aurait perdu de nombreuses localités autour de Kharkiv à en croire les autorités ukrainiennes. Il ya quelques heures, les USA affirmaient que la Russie avait décidé d'envoyer des renforts en Ukraine face à la situation dans les zones attaquées. Une information finalement confirmée par le côté russe. Les troupes russes stationnées dans les régions de Balakleïa et d'Izioum ont été regroupées et redéployées pour intensifier les efforts en direction de Donetsk selon Tass. « Le nombre de soldats russes en Ukraine est énorme et, malheureusement, le président Poutine a indiqué qu'il enverrait encore plus de monde : cela a un énorme prix pour la Russie » ont affirmé les américains.

Cela a été annoncé ce samedi aux journalistes par le représentant officiel du ministère russe de la Défense, le lieutenant-général Igor Konachenkov. "Afin d'atteindre les objectifs déclarés de l'opération militaire spéciale de libération du Donbass, il a été décidé de regrouper les troupes russes stationnées dans les régions de Balakleïa et Izioum pour intensifier les efforts en direction de Donetsk", a déclaré M. Konachenkov. Selon le représentant officiel du ministère russe de la Défense, pour cela, une opération a été menée dans les trois jours pour réduire et transférer le groupe de troupes de la région Izioum-Balakleïa vers le territoire de la République populaire de Donetsk (RPD).

Dans le même temps, des activités de distraction de l’adversaire et de dissimulation ont été menées. "Afin d'éviter d'endommager les troupes russes, une puissante défaite par le feu a été infligée à l'ennemi en utilisant l'aviation, les troupes de missiles et l'artillerie", a-t-il ajouté. La veille, le ministère de la Défense de la Russie a publié une vidéo du transfert des troupes russes. On y voit un convoi militaire avec des obusiers tractés BTR-82A et D-20 et, en plus des signes Z et V, un nouveau symbole est représenté sur l'équipement militaire - un cercle dans un triangle.