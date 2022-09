Quand nous parlons de football, il n’est pas possible de ne pas citer les équipes de France, notamment le PSG. Dans cet article, il est cité qu’après un investissement important d’une société d’investissement basée au Qatar en juin 2011, le PSG a généré plus d’intérêt. Ayant pour but de faire de Paris l’une des équipes les plus compétitives du football européen, ce changement a suscité l’intérêt des Français. Depuis que Mbappé, Neymar et plus récemment Messi ont rejoint ce club de football, il y a eu une augmentation significative de l’intérêt que le public français a montré pour le PSG.

Cependant, il ne faudrait pas oublier que l'Afrique est le deuxième continent le plus grand et le deuxième plus peuplé du monde. Il abrite un large éventail de langues, de cultures, de croyances et de traditions. Au milieu de toute cette diversité, une chose unit toutes les âmes à travers l'Afrique : leur amour du football. De nombreux habitants de ce continent dynamique ont laissé leur empreinte dans le football, et certains ont même atteint les sommets de ce sport. Les joueurs du football africains légendaires sont légion, des figures qui ont inspiré des générations d'Africains à suivre leurs traces.

Roger Milla, Abedi Pele, Nwanko Kanu, Jay-Jay Okocha et Yaya Toure ne sont que quelques-uns des joueurs africains légendaires. La récompense individuelle la plus convoitée du football européen, le Ballon d'Or, a échappé à tous ces joueurs, sauf un. George Weah, l'actuel président du Liberia et ancien joueur du Milan AC, est le seul Africain à avoir remporté le prestigieux ballon d'or. Le continent a finalement eu son premier lauréat lors de la 40e édition du Ballon d'Or en 1995, première année où les non-Européens ont été autorisés à concourir pour le prix.

Après 25 ans, c'est toujours la seule fois où ils peuvent qualifier l'un des leurs de meilleur joueur du monde. Depuis, de nombreux autres joueurs, dont El Hadji Diouf, Pierre-Emerick Aubameyang et Yaya Toure, déjà mentionné, ont failli le remporter. Le football est plus que le sport le plus populaire d'Afrique, c'est une émotion. Certaines personnes en dépendent pour vivre. Il sert d'inspiration à beaucoup. C'est ce qui donne de l'espoir à la plupart des gens, même dans les jours les plus sombres.

L’histoire du ballon d’Or en Afrique

Sadio Mané de Liverpool FC a marqué le premier but lors d'un match de Premier League contre Crystal Palace, le 23 novembre 2019 à Londres. Depuis que le Ballon d'or a été ouvert à tous les joueurs du monde entier en 1995, un seul footballeur africain s'est hissé parmi les trois premiers. C'était en 1995, et le Libérien George Weah, alors engagé par le Milan AC, était même monté sur la première marche du podium. Depuis, rien ne s'est produit.

Lundi 2 décembre, l'Argentin Lionel Messi a remporté pour la sixième fois le Ballon d'or France-Football, désigné par un panel mondial de journalistes. Le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool FC) a terminé quatrième, derrière son coéquipier néerlandais Virgil van Dijk (2e) et le Portugais Cristiano Ronaldo (3e). Mohamad Salah (Liverpool FC), d'Égypte, a terminé cinquième, tandis que Riyad Mahrez (Manchester City), d'Algérie, a terminé dixième. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) est classé 20e, et Kalidou Koulibaly (Naples) est classé 24e.

Messi et Ronaldo devraient être poussés.

En fait, seuls l'Ivoirien Didier Drogba, qui a terminé quatrième en 2007, et le Camerounais Samuel Eto'o, qui a terminé cinquième en 2009, avaient auparavant approché les sommets. Pourtant, il y a dix ans, Eto'o avait remporté la Ligue des champions, la Coupe d'Espagne et la Liga avec le FC Barcelone, et il était le deuxième meilleur buteur du championnat avec 30 buts.

Mané a incarné les meilleures opportunités africaines pour bousculer Messi et Ronaldo, qui se partagent les titres depuis 2008. (six pour l'Argentin, cinq pour le Portugais). Une hégémonie qui n'a été brisée qu'en 2018 par le Croate Luka Modric. Le Sénégalais aurait pu prétendre à un meilleur classement au vu de ses performances en club (Ligue des champions, Supercoupe d'Europe, co-top buteur de Premier League avec 22 buts, à égalité avec Salah et Aubameyang) et en équipe nationale (finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2019). N'a-t-il pas remporté la Ligue des champions avec le Liverpool FC ?

La "solidarité" africaine fait défaut.

Salah et Mahrez auraient pu être mieux classés en termes de statistiques collectives et individuelles. Le premier a remporté les mêmes titres que Mané avec Liverpool, mais il a peut-être payé la pénalité de la CAN en manquant les Égyptiens, éliminés en huitièmes de finale. Le second, qui n'est pas une machine à marquer, est devenu champion d'Angleterre avec Manchester City et champion d'Afrique avec l'Algérie, une série de victoires renforcée par des victoires en FA Cup et en Coupe de la Ligue anglaise.