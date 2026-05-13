Saudi Pro League : Cristiano Ronaldo voit Al Nassr laisser filer la victoire, le sacre reporté

Cristiano Ronaldo devra encore patienter avant de décrocher le championnat d’Arabie saoudite avec Al Nassr FC. Le club de Riyad a concédé le match nul face à Al Hilal SFC (1-1), mardi 12 mai, lors de la 32e journée de la Saudi Pro League, après avoir encaissé un but contre son camp dans les dernières secondes.

Longtemps en position de célébrer son premier titre depuis 2019, Al Nassr avait pris l’avantage à la 37e minute grâce au défenseur Mohamed Simakan. Cette avance permettait aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo de conserver cinq points d’avance sur leur rival direct et de s’assurer le sacre avant la dernière journée.

Une erreur de Bento dans le temps additionnel

Le scénario a basculé à la 98e minute. Sur une longue touche envoyée dans la surface, le gardien brésilien Bento a manqué sa sortie et a dévié le ballon dans son propre but. L’égalisation a immédiatement mis fin aux célébrations qui se préparaient dans les tribunes du stade de Riyad.

Ce résultat laisse Al Nassr en tête du classement avec 83 points après 33 matches, contre 78 points pour Al Hilal, qui compte encore une rencontre à disputer. Sur le banc, Cristiano Ronaldo est apparu particulièrement affecté. À 41 ans, l’attaquant portugais poursuit toujours l’objectif de remporter la Saudi Pro League depuis son arrivée en Arabie saoudite en décembre 2022.

Des incidents signalés dans les tribunes

La fin de la rencontre a également été marquée par des tensions dans les tribunes. Des vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrent des altercations impliquant des supporters situés à proximité des loges réservées aux dirigeants et invités d’Al Hilal. Les circonstances exactes de ces incidents n’avaient pas fait l’objet d’un communiqué officiel au moment de la publication.

Bento a assumé son erreur après la rencontre. « Le ballon m’a échappé complètement », a déclaré le gardien, tout en affirmant sa confiance dans la capacité de son équipe à décrocher le titre.

Un nul suffira à Al Nassr

Malgré cette issue frustrante, Al Nassr reste maître de son destin. Un match nul contre Damac FC lors de la dernière journée sera suffisant pour offrir à Cristiano Ronaldo son premier titre de champion d’Arabie saoudite.