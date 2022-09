Les États de l'Union européenne (UE) devraient continuer à soutenir le régime de sanctions contre la Russie, même s'il les impacte davantage que les États-Unis. Cette opinion a été exprimée par l'ancienne secrétaire d'État américaine, Hillary Clinton, dans une interview accordée au journal allemand Die Welt mercredi. "Je ne doute pas que pour de nombreux pays européens, l'adhésion au régime de sanctions contre la Russie est plus difficile que pour les États-Unis, par exemple en termes d'[impacts sur le] secteur énergétique. Nous devons continuer à soutenir l'Ukraine et maintenir les restrictions [à l'encontre de la Russie] en place", est-il indiqué dans le journal. Elle a également noté que le cours antirusse devrait se poursuivre "jusqu'à ce que les Russes soient arrêtés".

Le 24 février, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une opération militaire spéciale en Ukraine, suite à une demande d'aide des dirigeants des deux Républiques du Donbass. Il a souligné que les plans de Moscou n'incluaient pas l'occupation des territoires ukrainiens, et que les objectifs étaient la démilitarisation et la dénazification du pays. L'Occident a réagi à la décision de la Russie en imposant de nombreuses sanctions à grande échelle, et a également commencé à fournir à Kiev des armes et équipements militaires d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. En raison de ces mesures, les pays occidentaux sont confrontés à une grave crise économique et énergétique. (Tass)