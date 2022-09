Nouvel appel du président français à ses compatriotes après le renforcement des tensions avec la Russie. Pour rappel, sanctionnée la Russie de Vladimir Poutine est accusée de se servir du levier énergétique pour affaiblir l'Europe. Ce que ce dernier nie. Le président français Emmanuel Macron a appelé ses concitoyens à "acheter" et "consommer" français pour assurer la sécurité alimentaire. "Nous traversons une période très particulière, grave, difficile, qui suppose la mobilisation de tous", a déclaré Emmanuel Macron dans un discours devant des jeunes agriculteurs à Outarville (Loiret), dans la Beauce.

"Cette souveraineté agricole et alimentaire est absolument indispensable, c'est la mère des batailles. On a besoin de tous nos compatriotes pour qu'ils comprennent que acheter français, consommer français, aimer notre agriculture, c'est la clé pour garder cette souveraineté et ne pas se réveiller demain avec la gueule de bois", a-t-il ajouté. Selon le président français, environ 400 millions d'euros seront alloués aux jeunes agriculteurs et l’introduction de méthodes agricoles innovantes.

Il y a quelques semaines, le président français Emmanuel Macron avait signalé un changement majeur à venir en France: «la fin de l'abondance». «Le moment que nous vivons peut sembler être structuré par une série de crises graves (...) et il se pourrait que d'aucuns voient notre destin comme étant perpétuellement de gérer les crises ou des urgences. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement», avait-il déclaré devant ses ministres.