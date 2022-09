La semaine dernière alors que l'offensive lancée par la Russie se poursuivait, l'Ukraine a annoncé avoir découvert des centaines de tombes et une fosse commune. La Russie a été pointée du doigt par les autorités du pays dirigé par Volodymyr Zelensky. Ce lundi 19 Septembre, la Russie par la voix du porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a réagi aux accusations des autorités ukrainiennes. Et la Russie rejette les accusations de Kiev. L'information a été rapportée par plusieurs médias dont Le Figaro.

La Russie réagit aux accusations des autorités ukrainiennes concernant le massacre à Izioum. C'est Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin qui s'est prononcé sur le sujet ce lundi 19 Septembre 2022. «C'est un mensonge. Nous allons bien sûr défendre la vérité dans cette affaire», a martelé Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin selon le média français Le Figaro qui rapporte l'information ce jour. Pour cet officiel russe, il s'agit du même schéma qu'il y a quelques mois à Boutcha. «C'est le même scénario qu'à Boutcha», a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Pour rappel, il y a quelques mois, la Russie avait été accusé d'avoir mis fin aux jours de nombreux civils dans la ville de Boutcha. A l'époque, on parlait également de plusieurs centaines de morts de civils. Plusieurs voix s'étaient élevées pour pointer du doigt la Russie et ses autorités. Le président Poutine a même été traité de "crimin3l de guerre". Des propos qui avaient irrité Moscou au plus haut niveau. Concernant le mas*acre, Moscou a de son côté dénoncé «une mise en scène» après la diffusion d’images de Boutcha