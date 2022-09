La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques heures. La Russie et l'Ukraine ont procédé à un échange de prisonniers. Selon les médias qui rapportent les informations et citent un officiel ukrainien, il s'agirait du plus grand échange depuis le début de l'offensive lancée par le pays dirigé par Vladimir Poutine en février dernier. L'Ukraine a récupéré plus de 200 prisonniers tandis que la Russie aurait récupéré 55 anciens prisonniers selon les médias occidentaux dont RTBF. Parmi les personnes retournées en Russie figurent l'ex-député Viktor Medvedtchouk, un proche du président Poutine.

La Russie et l'Ukraine ont procédé à un échange de prisonniers comme l'a annoncé il y a quelques jours, le président turc. Il y a quelques jours, nous vous annoncions que le président turc Erdogan avait affirmé que «200 prisonniers seront bientôt échangés» après un accord. Ce jeudi matin, les médias annoncent que 55 anciens prisonniers sont bien arrivés en Russie après ce gros échange. Si les détails des personnes libérés n'ont pas été publiés, on sait tout de même que l'ex-député ukrainien Viktor Medvedtchouk, un proche du patron du Kremlin, figure parmi les personnes qui ont foulé le sol russe.

Pour rappel, l'ex-député ukrainien Medvedtchouk souhait depuis quelques mois être échangé contre des militaires ukrainiens alors que l'offensive russe était en cours. "Je voudrais m’adresser au président russe Vladimir Poutine et au président ukrainien Volodomyr Zelensky pour leur demander que la partie ukrainienne m'échange contre les défenseurs de Marioupol et ses habitants", a déclaré l'homme politique ukrainien Viktor Medvedtchouk dans un message vidéo publié sur la chaîne Telegram du Service de sécurité d’Ukraine.