La semaine dernière nous vous annoncions que Medvedtchouk, un homme politique ukrainien et proche de Poutine a été arrêté et que son pays l’Ukraine voulait l’échanger contre des prisonniers. Ce lundi, un message vidéo du politicien ukrainien Viktor Medvedtchouk dans lequel il s’est adressé aux présidents russe et ukrainien Vladimir Poutine et Volodomyr Zelensky a été diffusé par les autorités ukrainiennes. Le politicien demande à être échangé contre des militaires ukrainiens et des habitants de Marioupol.

« Je voudrais m’adresser au président russe Vladimir Poutine et au président ukrainien Volodomyr Zelensky pour leur demander que la partie ukrainienne m’échange contre les défenseurs de Marioupol et ses habitants« , a déclaré l’homme politique ukrainien Viktor Medvedtchouk dans un message vidéo publié sur la chaîne Telegram du Service de sécurité d’Ukraine.