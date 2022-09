L’entraîneur du Paris saint-Germain, Christophe Galtier, s’est exprimé sur la performance de ses trois joueurs stars, Neymar, Mbappé, Messi lors du match contre le club israélien Maccabi Haïfa, remporté par le PSG (3-1), dans la soirée du mercredi 14 septembre 2022. Au cours d’une conférence de presse, il a estimé que les trois footballeurs sont des éléments exceptionnels. « Vous savez, les trois qui ont marqué s’appellent Messi, Mbappé et Neymar. Heureusement que nous avons ces trois joueurs-là. Ce sont des éléments de très haut niveau » a-t-il déclaré. Au cours de son intervention, il a par ailleurs adressé un message à l’international brésilien, qui a marqué le dernier but de la rencontre, à la 88e minute.

« Ils ont eu des situations franches sans réussir à conclure »

A l’en croire, Neymar « n’est pas difficile à gérer ». « Il peut y avoir de la frustration pour Ney’ lors de la première période, comme cela aurait pu être le cas. Ils ont eu des situations franches sans réussir à conclure. Mais Ney’ nous a redonné un équilibre très important en deuxième période en travaillant dans le bloc équipe et au sein de la ligne des milieux de terrain. Ça a rendu ce second acte beaucoup plus abouti » a confié Christophe Galtier. Pour rappel, toujours au cours de ce match, Neymar avait été sanctionné d’un carton jaune après avoir célébré son but.

Après avoir en effet marqué le troisième but de son équipe face au Maccabi Haïfa, Neymar Jr a tout naturellement célébré son but comme d'ordinaire. Mais sa grimace n'a pas plu à l'arbitre qui a sorti un carton jaune. Selon l'appréciation du juge central de la partie, l'allemand Daniel Sibert, il s’agissait d’un acte de provocation envers les supporters du Maccabi Haïfa. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le footballeur n'a pas apprécié la sanction puisqu'il pense n'avoir rien fait. « Ce genre de chose ne peut pas arriver. Je prends un carton jaune pour n'avoir tout simplement rien fait. Manque de respect » a-t-il écrit, sur le réseau social Twitter. « C'est un manque total de respect pour l'athlète » a-t-il estimé.