Depuis plus de six mois maintenant, un dossier occupe l'actualité internationale. Il s'agit de l'offensive lancée par la Fédération de Russie en Ukraine. Ce conflit qui dure depuis des mois fait de nombreuses victimes dans les deux camps et le bilan des dégâts matériels s'alourdit de plus en plus. Si l'Ukraine bénéficie du soutien des occidentaux, personne ne peut à l'étape actuelle prédire l'issue de la guerre. Jusqu'à présent, la Chine n'a pas ouvertement pris une position sur ce dossier mais estime que la politique de sanctions contre la Russie n'est pas une solution. Ce qui amène un haut diplomate singapourien a dire que la Chine "joue un jeu d'équilibre très prudent" rapporte Bloomberg.

