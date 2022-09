Le président américain Joe Biden a déclaré qu'il avait l'intention de participer aux élections présidentielles de 2024, mais qu'il était trop tôt pour prendre une "décision ferme" et définitive à ce sujet. "Mon intention, comme je l'ai dit dès le début, est de me présenter à nouveau. Mais ce n'est que mon intention. Est-ce une décision définitive? Cela reste à voir", a-t-il déclaré dans une interview à la chaîne CBS. Dans le même temps, il a précisé qu'à son avis, la décision de participer à la présidentielle américaine de 2024 serait prise après les élections de mi-mandat au Congrès, qui se tiendront aux États-Unis en novembre prochain.

Le journaliste de CBS a rappelé que Biden, qui aura 80 ans cette année, est le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis. "Regardez-moi!, [Je suis] plutôt en forme, non?" , s’est-il exclamé. Puis le présentateur a demandé au chef d'État comment il réagit aux propos de ceux qui doutent de ses aptitudes à assurer ses fonctions. En réponse, Biden s'est dit convaincu qu'il avait suffisamment de force et de clarté d'esprit. "Il n'y a rien que j'aurais fait dans le passé et que je ne fasse pas maintenant, que ce soit des [charges] physiques, mentales ou autre chose", a assuré le locataire de la Maison-Blanche. (Tass)