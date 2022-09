La Société d'Investissement et de Promotion de l'Industrie (SIPI Bénin) a tenu une séance d’échange avec les producteurs de cajou du Bénin ce mardi 20 septembre 2022, à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Ce rendez-vous a été pour les membres de la Fédération des Producteurs d’Anacarde du Bénin (FENAPEB), l’occasion de découvrir la SIPI Bénin et les multiples usines, équipements et ressources humaines dont dispose la GDIZ.

Visite guidée des différentes installations et chaines de production de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé et définition des grandes lignes de collaboration entre la Fédération des Producteurs d’Anacarde du Bénin (FENAPEB), et la Société d'Investissement et de Promotion de l'Industrie (SIPI Bénin), ce sont les activités principales qui ont caractérisé cette rencontre. L’objectif de la SIPI Bénin est d’assurer la transformation locale de la totalité de la quantité d’anacarde produite au Bénin et de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des producteurs béninois de cajou. Après avoir découvert de près les différents compartiments de la GDIZ, les Présidents des unions communales ont avoué leur émerveillement. Le président régional des producteurs d'anacarde Zou-Collines Eric Lamé quant à lui, a confié avoir été séduit par les équipements et la vitesse des travaux qui sont effectués dans cette zone industrielle.

‹‹ Avec le dispositif que nous avons, avec la matière que nous avons qui est en qualité et en quantité puisque nous sommes appuyés par le gouvernement, la FENAPAB est plus que prête à approvisionner la SIPI Bénin pour sortir les noix en qualité et en quantité ››, a déclaré la présidente de cette fédération, Sahadatou Atta. ‹‹ On dit souvent qu'il faut vendre avant de produire. On a l'assurance concernant la filière anacarde au Bénin qu’il existe déjà une unité de transformation qui va consommer toute notre production. Dans les années antérieures, les prix montaient et descendaient et ça causait la mévente. Mais avec la SIPI, il y a les usines qui vont transformer le cajou jusqu’aux coques, en tous les produits possibles », a déclaré M. Eric Lamé avant de rassurer que les années prochaines seront meilleures pour les producteurs d’anacarde du Bénin. Le directeur des programmes de Pro-Cashew Olivier Kabre, son homologue de l’Agence Territoriale de Développement Agricole du pôle 4, Kassimou Issaka et d’autres personnalités ont assisté à cet événement.

La Zone industrielle de Glo-Djigbé est située à 45 kilomètres environ de Cotonou. Elle s'étend sur une superficie d'environ 1640 hectares. L'admission à la GDIZ est ouverte à tout investisseur qui souhaite s'installer dans la zone pour l'exercice de ses activités, sous réserve que ses activités correspondent aux objectifs de la GDIZ. La SIPI Bénin a la charge de la régulation, de l'administration, du fonctionnement et de l'entretien de la GDIZ. Dans ce cadre, elle élabore des règlements, des directives opérationnelles, un modèle d'exploitation avec des frais raisonnables pour la gestion de tous les services offerts pas SIPI-Bénin afin d'assurer un fonctionnement durable et rentable de la GDIZ.