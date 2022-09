Les fans de la Ligue 1, ont l'habitude de voir Neymar Jr célébrer ses buts avec une grimace dont lui seul connaît la signification. En effet, le joueur met ses pouces sur la tempe et tire la langue en agitant ses mains. Jusqu'à hier soir, le brésilien ne savait pas que cette grimace pouvait déplaire au point d'être sanctionnée. En effet, après avoir marqué le troisième but de son équipe face au Maccabi Haïfa, en Israël (match de ligue des champions), Neymar Jr a tout naturellement célébré son but comme d'ordinaire. Mais sa grimace n'a pas plu à M l'arbitre qui a brandi un carton jaune.

"Je prends un carton jaune pour n'avoir tout simplement rien fait"

Est-ce une faute? En tout cas, selon l'appréciation du juge central de la partie, l'allemand Daniel Sibert, c'était un acte de provocation envers les supporters du Maccabi Haïfa. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le joueur n'a pas apprécié la sanction puisqu'il estime n'avoir rien fait. "Ce genre de chose ne peut pas arriver. Je prends un carton jaune pour n'avoir tout simplement rien fait. Manque de respect" a écrit le vainqueur de la Ligue des Champions 2015, sur Twitter. "C'est un manque total de respect pour l'athlète" s'est indigné le brésilien.

Rappelons qu'au cours de ce match toutes les stars du Paris Saint Germain ont marqué. Lionel Messi a égalisé à la 37 ème minute de jeu. Kylian Mbappé a corsé l'addition à la 69ème et en toute fin de rencontre, à la 88ème minute de jeu, Neymar a bouclé la boucle, pour une victoire de 3-1, du PSG en déplacement en Israël. Après deux journées de Ligue des champions, les parisiens totalisent 6 points.