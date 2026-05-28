Mondial 2026 : un bar irlandais fait campagne pour soutenir la Côte d'Ivoire (Vidéo)

À quelques jours du début de la Coupe du monde 2026, un pub irlandais a choisi de soutenir les Éléphants de la Côte d’Ivoire après l’élimination de la sélection irlandaise lors des qualifications. Le Biddy Mulligans, établissement situé en Irlande, a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il se mobiliserait pour accompagner l’équipe dirigée par Emerse Faé durant le tournoi.

Le responsable du pub a expliqué que plusieurs animations seraient organisées pendant les rencontres de la sélection ivoirienne. L’établissement prévoit notamment de diffuser de la musique ivoirienne les jours de match et de proposer à ses clients des spécialités culinaires importées de Côte d’Ivoire, parmi lesquelles des amuse-gueules, boissons et apéritifs typiques.

Une initiative relayée sur les réseaux sociaux

L’annonce a rapidement circulé sur TikTok, Facebook et Instagram, où des vidéos montrant les préparatifs du pub ont été partagées par des internautes ivoiriens et irlandais. Le gérant du Biddy Mulligans a affirmé vouloir « donner de la force » aux joueurs ivoiriens pendant la compétition.

La Côte d’Ivoire figure parmi les sélections africaines attendues lors du Mondial 2026 après son sacre à la Coupe d’Afrique des nations 2024 organisée à domicile. Sous les ordres d’Emerse Faé, les Éléphants ont retrouvé une stabilité collective et une solidité défensive remarquées durant les qualifications.

Un effectif porté par son milieu de terrain

L’équipe ivoirienne s’appuie sur un milieu expérimenté composé notamment de Franck Kessié, Seko Fofana et Ibrahim Sangaré. Ce secteur de jeu constitue l’un des principaux points forts des Éléphants grâce à son impact physique et sa capacité à récupérer rapidement le ballon.

En défense, des joueurs comme Evan Ndicka, Odilon Kossounou ou Ousmane Diomandé apportent de la puissance dans les duels et une certaine vitesse dans les transitions. L’attaque repose davantage sur la percussion et la vitesse de joueurs comme Simon Adingra ou Amad Diallo.

Des difficultés offensives encore surveillées

Malgré cette dynamique positive, la sélection ivoirienne présente encore certaines limites offensives. Lors de plusieurs rencontres récentes, l’équipe a manqué d’efficacité devant le but malgré une domination dans le jeu.

Les observateurs pointent également une dépendance aux performances de certains cadres, notamment au milieu de terrain. Face aux grandes nations européennes ou sud-américaines, le manque de profondeur de banc pourrait devenir un facteur déterminant dans un tournoi aussi long que la Coupe du monde. Ce qui est sûr, la bande à Franck Kessié pourra compter sur le soutien du Biddy Mulligans.