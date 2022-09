A la faveur d’une interview qu’il a accordée récemment à la presse, le Duc de Boulogne est revenu sur les profondes raisons qui l’ont motivées à mettre officiellement fin à sa collaboration avec Puma. En effet, quelques semaines après le début de la guerre en Ukraine, la marque représentée par le félin a manifesté son opposition à l’action militaire par la Russie. Elle a alors annoncé la fermeture des magasins de l’enseigne Russie en raison de ce conflit entre le pays de Poutine et l’Ukraine.

"Il est où le rapport avec le sport?"

« Si je suis sponsorisé par Puma et que la marque devient l’ennemi de Vladimir Poutine, il est où le rapport avec le sport ? Frérot passe-moi un coup de fil parce que moi je suis signé chez toi et donc je porte du Puma. Sauf que je ne vais pas en guerre contre Poutine », a-t-il expliqué dans son intervention. « Soit t’es réel et tu dis les choses ou soit t’es baltringue, t’es faux et tu veux préserver ton business au détriment de la vérité. Je refuse de faire partie de cette mascarade. Ce sont des causes que je trouve totalement débile en plus. Qu’est-ce qu’on s’en bat les couilles qu’il y ait Puma ou pas Puma en Russie ? », a-t-il ajouté pour justifier sa décision intervenue il y a quelques mois.

Une collaboration entamée en 2020

Rappelons que la collaboration entre Puma et le rappeur a été entamée en fin 2020. Booba a alors lancé la collection de sa marque DCNTD en collaboration avec Puma. L’annonce relative à la fin de son contrat avec la marque représentée par le félin a été faite par lui-même. « Mon contrat avec Puma France est officiellement terminé ! Longue vie à la liberté de penser et de bon sens. Je préfère l’honneur que ma Ferrari. Bye Bye petit chat noir », avait déclaré le rappeur pour mettre fin au contrat avec la marque allemande.