Le député Rachidi Gbadamassi, président de la commission des relations extérieures du parlement était récemment à l'Ambassade de Chine au Bénin. Il conduisait une délégation de cette commission venue s'entretenir avec le diplomate Peng Jintao. Au sortir de cette rencontre, Rachidi Gbadamassi a déclaré au micro de Reporter Bénin Monde qu'il est nécessaire de révéler le parlement béninois au monde et que cette institution a par ailleurs décidé d'accompagner le gouvernement en place en votant des lois qui vont dans l'intérêt général.

"La démocratie béninoise doit être en conformité avec les réalités sociologiques béninoises"

"Nous sommes en train de faire la politique autrement" a t-il ajouté, non sans dire quelques mots sur la démocratie béninoise. Pour lui, il est clair que "la démocratie béninoise n'est pas la démocratie européenne". "La démocratie béninoise doit être en conformité avec les réalités sociologiques béninoises. Et nous allons faire notre démocratie dans l'intérêt du peuple" a t-il assuré. Ces propos interviennent après le discours du chef de l'Etat devant les entrepreneurs français du Medef à Paris, fin août 2022. Il disait clairement que le Bénin n'avait pas l'intention d'avoir une démocratie identique à celle de la France.

« La grève est interdite dans les secteurs vitaux comme la santé, la police, les pompiers. Dans les autres secteurs, elle est limitée à deux jours par mois et dix jours par an. C'est vrai ! C'est un recul par rapport aux acquis démocratiques, mais je n'ai pas l'ambition d'avoir une expression démocratique identique à la France. Mais quand un pays est à construire, vous avez besoin d'avoir une réglementation forte. » déclarait le numéro 1 béninois. Ces propos ont été fortement condamnés par les organisations syndicales au Bénin et certains opposants.