Depuis que la Russie a lancé une offensive en Ukraine, de nombreuses voix se sont élevées pour critiquer la décision prise par le chef d'Etat russe, le président Vladimir Poutine. En occidentaux, les condamnations ont été suivies de multiples sanctions contre la Russie, des oligarques russes pro-Kremlin, les dirigeants de premiers plans et leurs proches. Mais dans le pays de Poutine, il y a également certaines voix qui s'élèvent pour critiquer l'offensive lancée par la Russie en Ukraine. C'est le cas d'un ancien élu qui s'est exprimé récemment lors d'une émission sur la télévision d'Etat selon le média Newsweek qui rapporte l'information. Pour lui, «il est absolument impossible de vaincre l'Ukraine».

Six mois après le démarrage de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine, les combats se poursuivent sur le terrain et le bilan des victimes s'alourdit de plus en plus. Depuis quelques jours, l'Ukraine a annoncé qu'elle a lancé une contre-offensive et communique abondamment sur des gains de territoires auparavant sous contrôle russe. Récemment un ancien député russe a appelé à des pourparlers dans les studios de la télévision d'Etat et a estimé que dans les conditions actuelles, la Russie ne pouvaient pas gagner cette guerre. Boris Nadezhdin puisque c'est de lui qu'il s'agit a déclaré qu'une armée forte s'oppose à l'armée russe et qu'il est actuellement impossible pour la Russie de gagner.

"Nous en sommes maintenant au point où nous devons comprendre qu'il est absolument impossible de vaincre l'Ukraine en utilisant ces ressources et ces méthodes de guerre coloniale avec lesquelles la Russie essaie de faire la guerre, en utilisant des soldats contractuels, des mercenaires, sans mobilisation"a déclaré l'ancien parlementaire de la Russie qui poursuit "une armée forte s'oppose à l'armée russe, pleinement soutenue par les pays les plus puissants, au sens économique et technologique, y compris les pays européens." L'ancien élu a pointé du doigt certains responsable russes qui n'ont pas dit toute la vérité à Poutine car pour lui le dirigeant russe n'est pas resté dans son coin pour prendre la décision de lancer une offensive russe.

"Le président ne s'est pas contenté de s'asseoir là et de penser, pourquoi ne lancerais-je pas une opération spéciale", a lancé l'ancien élu russe. Puis l'ancien élu russe dénonce un piège. "Ceux qui ont convaincu le président Poutine que l'opération spéciale serait rapide et efficace, nous ne frapperons pas la population civile, nous entrerons, et notre garde nationale, avec les Kadryovites [combattants tchétchènes], ramènera les choses à l'ordre, ces gens nous ont vraiment tous piégés", a déclaré Nadezhdin.