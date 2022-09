Alors que la contre-offensive ukrainienne fait rage dans l'est du pays, les services de renseignement américains ont fait de nouvelles révélations sur des activités attribuées à la Russie. Pour rappel, les USA et leurs alliés financent et arment les ukrainiens pour faire face à la Russie accusée d'invasion, même si Moscou parle d'une opération spéciale pour défendre son intégrité territoriale. Mais pour Washington, la Russie mène d'autres types d'activités toutes aussi dangereuses en dehors du cas ukrainien.

Selon les renseignements américains, au moins 300 millions de dollars ont été envoyés par la Russie à des hommes politiques dans plus d'une vingtaine de pays depuis 2014 dans le but d'influencer les élections de ces pays. Un montant que le pays de l'Oncle Sam juge peut-être inférieur au montant réel, en prenant en compte que d'autres moyens de transferts ont été utilisés par les Russes pour atteindre leurs objectifs. Le pays cite en exemple un ambassadeur russe en Asie qui a offert des millions de dollars à un candidat pour une élection présidentielle sans donner plus de détails. Les informations ont été rapportées par la presse qui cite de hauts responsables américains.

Pour parvenir à ses fins, les USA affirment que la Russie a utilisé des cryptomonnaies, des cadeaux de luxe, et bien évidemment de l'argent liquide. Mais ce nouveau rapport, ne parle pas d'éventuelles ingérences dans les élections passées américaines. Pour l'heure pas de réaction officielle de la Russie. Dans le passé, les accusations américaines ont toute été balayées du revers de la main par Moscou qui parle de cabale ou de tentative de déstabilisation du pays à l'international.