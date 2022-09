L’offensive russe lancée il y a quelques mois par le président russe Vladimir Poutine, en Ukraine continue de suivre son cours. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est exprimé sur le nombre de civils et militaires décédées lors des affrontements. Dans une interview accordée cette semaine à quatre médias français à savoir : Nice-Matin, TV5 Monde, 20 Minutes et Ouest France, le chef de l’Etat ukrainien a donné les chiffres des soldats ukrainiens morts dans les combats. « On me fournit des données. Mais le commandement militaire ne souhaite pas communiquer sur le nombre exact de soldats ukrainiens morts sur le front. Nous avons par ailleurs pour les pertes civiles des chiffres qui restent imprécis. Je reste prudent et il ne faut pas oublier que ce sont des vies humaines qui sont en jeu » a-t-il d’abord déclaré.

Les pertes des troupes russes s’élèvent à « 5937 morts »

Volodymyr Zelensky a par la suite estimé que « 50 soldats ukrainiens environ meurent chaque jour», soit près de 10.500 depuis le début de la guerre. Cependant, il a ajouté que « le pourcentage de morts russes est cinq fois plus élevé ». Notons que ces chiffres s’opposent à ceux de la Russie, divulgués le 21 septembre 2022, par Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense. Lors d’un entretien accordé à la télévision russe Russie-24, il avait déclaré que les pertes des troupes russes s’élèvent à « 5937 morts » depuis le début de l’offensive. Au cours de son intervention, il avait également estimé que les pertes de l’Ukraine seraient bien plus importantes, soulignant que son pays a perdu 16 fois moins de soldats que Kiev.

Pour rappel, ces informations interviennent plusieurs jours après l’annonce par le président russe de la mobilisation partielle. Cela a entraîné des manifestations dans le pays, avec plusieurs personnes qui se disent opposées à la guerre en Ukraine. Cette opposition n'a cependant pas empêché les autorités russes d'enrôler certains parmi les manifestants. L’information a été confirmée par plusieurs ONG, mais également par des manifestants qui ont reçu l'ordre de mobilisation après leur libération. Ces manifestants ont témoigné auprès de la presse occidentale pour raconter leurs déboires.