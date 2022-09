Depuis le début de l'offensive russe, les USA et leurs alliés ont infligé de lourdes sanctions qui impactent même des secteurs clé comme celui de l'agriculture. Les exportations de céréales et d'engrais russes sont impactés, ce qui risque de créer de graves pénuries dans certains pays. Moscou veut de ce fait que l'ONU pèse de tout son poids pour que les restrictions occidentales soient levées. C'est ce qu'a annoncé lors d'un point de presse Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

"Nous nous attendons à des efforts des Nations unies visant à obtenir la levée par les Européens et les Américains de certains obstacles sur la voie des exportations à part entière d'engrais et de céréales russes sur le marché international... Il s'agit de l'autorisation d'entrer dans les ports européens pour les navires russes ou dans les ports russes pour les navires étrangers. Il est également nécessaire de lever les sanctions de Rosselkhozbank, car cette banque assure la majorité des opérations concernant les engrais et les produits alimentaires", a-t-elle déclaré selon Tass.

Pour rappel, une entente avait été trouvée concernant les produits agricoles ukrainiens, eux aussi bloqués du fait que des craintes existaient sur de possibles attaques russes. Depuis, le pays a recommencé les livraisons de céréales à ses clients en Afrique mais aussi en Europe. La Russie souhaite elle aussi, malgré la situation pouvoir exporter ses produits.