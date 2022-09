Talibé est utilisé pour désigner les garçons généralement âgés de 4 et 18 ans, qui sont placés sous la tutelle de marabouts ou maîtres d'école coranique. Ces derniers ont le rôle d'éduquer les enfants à eux confiés notamment dans le domaine religieux. Les écoles d’accueils sont appelées daara au Sénégal. Dans un daara-internat situé au Golf Sud dans la ville de Guédiawaye au Sénégal, un garçon de 13 ans s'est donné la mort en sautant d'un immeuble à deux étages, en vue d'échapper à un châtiment de la part de son maître coranique. Le drame est survenu le 7 septembre dernier.

‹‹ Le défunt talibé, et ses copensionnaires d’internat se levaient tôt le matin et sacrifier au rituel de révision et lecture du Saint-coran. Une séance qui a été d’ailleurs immortalisée par des responsables de l’internat en filmant la scène avec leurs téléphones portables. Ils prennent ensuite le petit déjeuner et vaquent à leurs occupations quotidiennes. Quelques instants après, les responsables de l’internat battent le rappel des « troupes » mais constatent qu’il manque un talibé à l’appel ››, informe la presse locale.

Ainsi, les responsables de l'internat se sont mis à sa recherche durant des heures, en vain. Subitement, une femme apparait avec le mineur interné, qui avait fugué. Sur la terrasse de l'internat, le petit étant pris de panique s'est jeté dans le vide, sous l'œil impuissant des personnes présentes sur les lieux, en dépit de leurs supplications. Après sa chute, le talibé n'a pas survécu suite à ses blessures. Suite à ce drame, le maître des lieux s'est chargé de l'amener au commissariat de la localité. D'après les médias locaux, le maître du daara a été libéré après enquête.

Notons que le phénomène de talibé est d'une importance capitale dans la tradition sénégalaise. Il est fondé sur la religion musulmane. Les parents confient la garde de leurs garçons aux maîtres coraniques pour leur éducation traditionnelle et religieuse. Cependant, ces enfants sont exposés à la mendicité pour se nourrir et nourrir leurs maîtres. Ils sont également victimes de traitements inhumains parfois.