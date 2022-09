Le président de la République Patrice Talon a procédé hier mardi 13 septembre, à l'installation des membres de l'Autorité de Régulation du secteur de la Santé (ARS). A l'occasion, le numéro 1 béninois a d'abord souhaité la bienvenue aux 9 membres de l'ARS, dans ce qu'il appelle "l'arène de l'implémentation des bonnes pratiques au Bénin". Une implémentation des bonnes pratiques qui est difficile de son point de vue, mais "pas plus difficile qu'ailleurs parce que tout ce qui concourt à la réforme des habitudes des communautés humaines, est très difficile".

Des "pionniers en matière de régulation du secteur sanitaire au Bénin"

Il dit avoir confiance aux membres de l'ARS, parce qu'ils feront tout pour accomplir la mission qui est la leur. "Surtout , vous aurez à contrôler et à sanctionner" leur a t-il dit. Patrice Talon a par ailleurs indiqué que certains membres de l'Autorité de Régulation du secteur de la Santé, ne sont pas de nationalité béninoise. Par contre, il y en a d'autres qui le sont mais n'ont jamais encore exercé dans leur pays d'origine. "Certains d'entre vous ne sont pas de nationalité béninoise, mais ils nous ont montré qu'ils le sont déjà par le cœur et leur engagement. je les remercie profondément. D'autres, bien que béninois, n'ont jamais travaillé au Bénin, mais leurs parcours les distinguent et seront enrichissants pour l'autorité de régulation" a déclaré le chef de l'Etat.

Il estime que ces membres de l'ARS seront des "pionniers en matière de régulation du secteur sanitaire au Bénin" et de leur succès dépendra la survie, la longévité de cet outil si précieux et indispensable pour l'offre qualitative des soins de santé au Bénin. Rappelons l'ARS a pour mission, la supervision et le contrôle de la mise en œuvre efficiente de la politique sanitaire du gouvernement et la régulation de l'offre de soins de toutes ses dimensions.