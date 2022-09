Aux États-Unis, les conclusions d’un nouveau rapport publié mardi par le National Registry of Exonerations montrent que les personnes noires ne bénéficient pas du même traitement devant la Justice que les Blancs. L’étude s’est basée en effet sur les exonérations pour crimes graves aux États-Unis au cours des quatre dernières décennies. Le rapport martèle que les Noirs représentent moins de 14% de la population américaine mais représentent 53% des exonérations dans le pays.

« Le rapport se concentre sur la dangerosité, d'une manière particulièrement inquiétante, qu'il y ait une possibilité d'être reconnu coupable d'un crime que vous n'avez pas commis », a confié Yahoo News Samuel Gross, professeur de droit à l'Université du Michigan et auteur principal du rapport, intitulé « Race et condamnations injustifiées aux États-Unis 2022 ». « La conclusion générale n'est pas une surprise. Les Noirs sont beaucoup plus susceptibles d'avoir le bout du bâton que les Blancs. », a-t-il poursuivi. L’enquête a été réalisée sur des données recueillies sur les exonérations pour meurtre, agression sexuelle et crimes liés à la drogue de 1989 à août 2022.

Les Noirs victimes d'injustice?

Le rapport révèle que les Noirs innocents passent également beaucoup plus de temps en prison avant d'être exonérés que les Blancs, beaucoup passant plus de 20, 30 ou 40 ans en prison pour des crimes qu'ils n'a pas commis. Les fausses condamnations prononcées contre les Noirs représentent 69% des chiffres alors que celles contre les Blancs est de 16%. « Parce que les crimes liés à la drogue ne sont presque jamais signalés à la police, la police choisit qui poursuivre pour des infractions liées à la drogue - et elle choisit d'arrêter, de rechercher et d'arrêter les Noirs plusieurs fois plus souvent que les Blancs », martèle le rapport.