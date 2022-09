Le Directeur général des Douanes, Alain Hinkati a, dans une note de service en date du 23 septembre 2022, rappelé aux fonctionnaires des douanes l’interdiction de l’utilisation des aides communément appelés « klébés » malgré les multiples rappels à l’ordre conformément aux notes de services et les nombreuses séances de sensibilisation. Dans ladite note de service, le Directeur général des Douanes rappelle aux douaniers que conformément à l’article 47 de l’arrêté 2015-n°4480-c/Mefpd/Cab/Sgm/Dgddi du 19 août 2015, l’utilisation des personnes extérieures à l’Administration est formellement interdite.

Le Directeur général Alain Hinkati a annoncé donc que « tout fonctionnaire des douanes surpris en flagrant délit d’usage de « Klébés », sera automatiquement relevé de ses fonctions et traduit devant le conseil de discipline ». C’est pourquoi, il en appelle au sens de responsabilité des différents Directeurs régionaux pour engager, sans retenue, une véritable lutte contre ces pratiques en vue d’une éradication totale et définitive. L’Inspection générale des services (Igs) a été donc instruite par le Directeur Général des Douanes « aux fins d’intensifier les contrôles sur toute l’étendue du territoire national » et pour lui «rendre compte des cas notés ».

Publicité

La première autorité des Douaniers a fait savoir qu’il attache du prix « au respect rigoureux des instructions contenues dans la présente note de service qui doit être lue et commentée aux fonctionnaires en service » sous les ordres respectifs des Directeurs régionaux des Douanes puis transcrite au registre d’ordre. Il faut rappeler que la semaine dernière lors sa rencontre hebdomadaire avec les professionnelles des médias, le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a mis en garde les agents des douanes et a fustigé la persistance de la pratique malgré l’interdiction du gouvernement.