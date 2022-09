Les projets des États-Unis de vendre des armes à Taïwan pour 1,1 milliard de dollars met gravement en danger les relations entre la Chine et les États-Unis. C'est ce qu'a déclaré vendredi le porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington, Liu Pengyu. "Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois. Les États-Unis s'ingèrent dans les affaires intérieures de la Chine et sapent la souveraineté et les intérêts de sécurité de la Chine en vendant des armes à Taïwan", a souligné le diplomate.

Selon lui, la décision de Washington "envoie des signaux faux aux forces séparatistes qui soutiennent "l'indépendance de Taïwan" et menace gravement les relations entre la Chine et les États-Unis, ainsi que la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan". La vente d'armes américaines à Taïwan "va à l’encontre du droit international et des principes fondamentaux des relations internationales, viole le principe d'une seule Chine et les trois communiqués conjoints sino-américains, notamment le communiqué du 17 août", a ajouté Liu Pengyu.

Pour rappel, les États-Unis ont annoncé vendredi trois contrats d'un montant total de 1,1 milliard de dollars pour la vente d'armes et la fourniture de services techniques à Taïwan. Depuis début août, l'Armée populaire de libération de Chine mène une série d'exercices militaires le long de ses côtes dans un contexte de tensions croissantes dans le détroit de Taïwan, provoquées par la visite à Taipei des 2 et 3 août de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi. Les forces armées chinoises ont également mené des manœuvres de tir de roquettes militaires à grande échelle dans six zones autour de l'île de Taïwan. La Chine a également répondu à la visite d'une délégation de législateurs américains à Taïwan les 14 et 15 août par une série d'exercices dans diverses zones aquatiques des mers de Chine méridionale, jaune et orientale.