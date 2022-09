C’est une petite frayeur qui a saisi les partisans du président ukrainien Volodymyr Zelensky. En effet, la voiture du chef de l’Etat est entrée en collision avec un autre véhicule. Selon les informations rendues publiques dans la nuit d’hier mercredi à ce jeudi 15 septembre 2022 par le porte-parole du président ukrainien, Serguiï Nikiforov, celui-ci n’a pas été gravement blessé. « À Kiev, une automobile est entrée en collision avec la voiture du président de l'Ukraine et des véhicules (de son) escorte » a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur Facebook, tout en ajoutant que : « Les médecins qui accompagnaient le président ont prodigué une aide d'urgence au conducteur de l'automobile et l'ont transféré dans une ambulance ».

Plus de 1000 km2 de territoire récupérés

Le porte-parole de Volodymyr Zelensky a par ailleurs indiqué que le numéro un ukrainien a été examiné par un médecin, tout en soulignant que la police mènera des enquêtes sur les circonstances de l’accident. Notons que cela intervient après que le chef de l’Etat ait affirmé que son pays est parvenu à récupérer plus de 1000 km2 de territoire. Selon les dirigeants de ce pays, les combats sur le terrain des forces armées ukrainiennes ont permis de reprendre plus de 1 000 km2 de territoire plusieurs semaines plus tôt.

« Au total, plus de mille kilomètres carrés de notre territoire ont été libérés depuis le 1er septembre », avait affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pendant son intervention, il avait fait part de sa satisfaction concernant les résultats des « héros » du pays. « Nos héros ont déjà libéré des dizaines de colonies. Et aujourd'hui ce mouvement continue, il y a de nouveaux résultats », a indiqué le chef de l'Etat Ukrainien Volodymyr Zelensky, qui n'a pas manqué de remercier tous ceux qui se sont battus au nom de l'Ukraine et qui ont contribué à ses résultats. Pendant ce temps, les combats se poursuivent sur le terrain et personne ne peut prédire l'issue de cette guerre qui fait de nombreuses victimes.