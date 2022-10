Le coeur est l'organe principal de la vie. Il assure l'alimentation en oxygène du corps entier en propulsant le sang dans tout l'organisme. Dans le monde, les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité. À travers une interview, Salim Diatema, réadaptateur cardiovasculaire et cardiologue du sport donne l'essentiel quant aux arythmies cardiaques.

1- Qu’est-ce qu’une arythmie cardiaque ?

Le cœur bat normalement de façon régulière à un rythme de 60 à 80 fois en moyenne par minute. Il y a une arythmie cardiaque lorsque le cœur bat de manière irrégulière c’est-à-dire de façon « désordonnée », quand le cœur bat trop lentement, moins de 50 fois par minute ou trop rapidement, à plus de 100 fois par minute.

2- Quels sont les différents types d’arythmie cardiaque ( ARC) et leurs manifestations ?

Les ARC sont de types divers et portent chacun une appellation médicale spécifique non compréhensible par le citoyen lambda. Il faut retenir simplement que les ARC ont pour origine deux (02) zones du cœur : soit au niveau des oreillettes, soit au niveau des ventricules. Une personne qui a une ARC peut parfois ne rien ressentir et l’ARC peut alors être découverte fortuitement lors d’une auscultation du cœur ou à l’occasion de la réalisation d’un électrocardiogramme (ECG) qui est un examen qui permet d’enregistrer et analyser le rythme cardiaque. Certaines manifestations peuvent également amener à diagnostiquer une ARC. On peut citer :

Palpitations, Essoufflement, Douleur à la poitrine

Malaises avec vertiges ou parfois une sensation d’évanouissement ou de perte de connaissance

Une perte de connaissance brutale et totale avec un retour à une conscience normale en quelques secondes, c’est ce qu’on appelle une syncope

3- Quelles sont les causes des ARC et quelles sont les personnes vulnérables ?

L'essentiel à savoir est qu’une arythmie cardiaque peut avoir une cause cardiaque ou non cardiaque. Comme causes cardiaques on peut citer en exemple : l’hypertension artérielle ; l’insuffisance cardiaque ; l’infarctus du cœur communément appelé crise cardiaque ; certaines anomalies de conduction de « l’électricité » au niveau du cœur ; le sport très intenses chez une personne qui a une anomalie cardiaque non détectée etc…

Comme causes non cardiaques on peut citer : certaines infections pulmonaires sévères ; l’insuffisance respiratoire chronique ; certaines maladies de la glande thyroïde située en avant du cou ; effets secondaires de certains médicaments ; effets toxiques de certains traitements à base de plantes traditionnelles ; le stress ou les émotions très intenses ; l’alcoolisme etc…

Toute personne, jeune ou vielle, est vulnérable mais les personnes ayant des antécédents cardiaques sont les plus à risque.

4- Quels sont les traitements possibles que pourraient suivre les personnes qui souffrent d’ARC ?

Les traitements sont utilisés en fonction du type d’ARC que la personne présente. Il est donc nécessaire de rechercher la cause pour avoir idée du traitement adéquat.On utilise généralement des médicaments contre les anomalies du rythme cardiaque appelés les antiarythmiques. Parfois il peut être nécessaire de faire une intervention pour placer une pile au niveau du cœur appelée pacemaker.



5- Quelles conséquences peuvent découler des ARC lorsque le malade ne se fait pas soigner immédiatement?

Les ARC sont généralement graves en termes de conséquences si rien n’est fait. Les ARC peuvent par exemple entrainer un accident vasculaire cérébral (AVC) avec la survenue de paralysie des membres. Les ARC peuvent entrainer un arrêt cardiaque avec le décès du malade lorsqu'il n’est pas réanimé dans les secondes qui suivent.



6- Quels conseils avez-vous à donner aux populations concernant les arythmies cardiaques ?



Il est crucial de consulter immédiatement un médecin en cas de sensation comme : essoufflement, douleur à la poitrine, palpitations, vertiges, étourdissements ou évanouissement, perte de connaissance. Il est également important, lorsqu’on veut reprendre les activités sportives ou lorsqu’on veut pratiquer tout type de sport qu’il soit sport de loisir ou sport de compétition de consulter un cardiologue du sport ou un médecin ayant une compétence dans l’évaluation des sportifs pour s’assurer qu’il n’y a pas de causes évidentes à risque d’ARC et donc de mort subite au cours du sport. Lorsqu’une personne présente une maladie cardiaque, le cardiologue après une évaluation clinique, conseille sur les types de sports que la concernée peut pratiquer et indique les limites à ne pas dépasser.