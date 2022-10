Comme annoncé, Celtiis le 3ème réseau de téléphonie mobile propulsé par la Société béninoise d'infrastructures numériques (SBIN-SA) a lancé ses activités hier vendredi 21 octobre 2022. C'est le ministre Romuald Wadagni qui a présidé la cérémonie de lancement. Celtiis opère sur trois segments. Le segment commercial mobile et fixe avec ombrelle Celtiis, le segment mobile money avec Celtiis Cash et Celtiis Business qui concerne les services pour l'Etat et les entreprises. Le ministre de l'économie et des finances, président du comité de suivi de la convention Etat béninois-Sonatel a rassuré les autres opérateurs de téléphonie mobile présents et ceux qui dans l'avenir viendront étoffer cet écosystème.

Les 3 raisons qui justifient la naissance de Celtiis

"En tant que ministre de l'Economie et des finances , nous avons intérêt à ce que ceux qui sont là (MOOV et MTN) prospèrent, que d'autres viennent et que globalement , le secteur crée de la richesse pour le bien de tous" a déclaré Romuald Wadagni. Pour lui, il est donc important que les acteurs existants aient le cœur tranquille parce que si l'Etat a décidé de promouvoir un troisième opérateur GSM c'est pour trois raisons. "La première, c'est d'avoir un opérateur qui pousse à veiller à la question d'accessibilité des outils et services numériques pour tous les Béninois. La deuxième raison, c'est d'avoir un opérateur qui va innover et permettre aux uns et aux autres de se propulser vers l'avant et d'offrir un service de qualité pour l'ensemble de la population. La dernière raison est de disposer d'un opérateur Gsm qui a une capacité financière de faire des investissements pour qu'enfin , nous ayons un vrai écosystème numérique dynamique susceptible d'impacter nos jeunes start-upeurs" a déclaré l'argentier national.

L'offre alternative de Celtiis arrive dans un contexte où MTN Bénin représente 60% des 13,4 millions de puces de téléphones activées au Bénin au milieu de l'année 2022 selon Jeune Afrique. La règlementation jugée favorable au nouvel opérateur de téléphonie mobile crée d'ailleurs quelques frustrations. La SBIN SA est née suite à la dissolution de BENIN Télécoms Infrastructures. C'est la Sonatel, la Société nationale des télécommunications du Sénégal, filiale d'Orange, qui assure la gestion déléguée de cette nouvelle société.