Bénin : La HAAC lance un avertissement à Banamè FM

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication a adressé une mise en demeure à la promotrice de la radio privée non commerciale Banamè FM pour non-respect des engagements prévus dans la convention signée avec l’institution de régulation. La décision n°26-019/HAAC du 28 avril 2026 a été rendue publique à Cotonou.

Dans cette décision, la HAAC rappelle à la responsable de la station ses obligations contractuelles et exige leur respect immédiat. L’article premier du texte indique que la promotrice de Banamè FM est « mise en demeure de respecter les obligations contenues dans la convention signée avec la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ».

Une menace explicite de retrait de fréquence

L’institution de régulation des médias prévient également que la radio s’expose à des sanctions plus lourdes si les manquements constatés persistent. La HAAC évoque notamment la possibilité d’un retrait de fréquence sans procédure supplémentaire.

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L’article 2 de la décision précise que la promotrice de la station « s’expose au retrait, sans autre forme de procès et à tout moment, de sa fréquence », en application de l’article 49 de la loi n°2022-13 du 5 juillet 2022 portant loi organique sur la HAAC.

La HAAC renforce le contrôle du respect des conventions

Au Bénin, les médias audiovisuels autorisés à émettre sont tenus de respecter les clauses techniques, administratives et éditoriales définies dans les conventions conclues avec la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Ces conventions encadrent notamment les conditions d’exploitation des fréquences, la nature des programmes diffusés et les obligations légales des promoteurs.

La décision visant Banamè FM entre en vigueur dès sa signature. La station devra désormais se conformer aux exigences formulées par l’autorité de régulation afin d’éviter une éventuelle suspension définitive de sa fréquence.