Le ramassage anarchique du sable de rigole est désormais interdit aux populations de la ville de Parakou. Tout contrevenant à cette décision sera passible de graves sanctions. Ainsi, en ont décidé, la semaine dernière, les autorités communales, les responsables de la direction départementale du cadre de vie et de la police républicaine. Le chef des services techniques de la marie Boris Faton a évoqué au cours d'une séance de travail qui a réuni ces différentes autorités, les nombreuses conséquences négatives qu'engendre le ramassage anarchique du sable après l'écoulement des eaux de ruissellement.

Au nombre desquelles, la dégradation des ruelles et de certaines voies d'accès et la destruction des installations de la Société béninoise d'énergie électrique (Sbee) et de celles de la Société nationale des eaux du Bénin (Soneb). Ce dernier a précisé que tous les chefs de quartiers et élus locaux sont désormais instruits pour dénoncer auprès des autorités compétentes tous les contrevenants à cette décision.

Toutefois a-t-il indiqué, les personnes désireuses d'exploiter du sable accumulé dans les caniveaux se doivent d'obtenir une autorisation préalable des responsables compétentes en la matière à la mairie de Parakou. Signalons que des personnes de toutes les couches sociales s'adonnent à cette pratique depuis des lustres. Enfants, adolescents et des femmes en tirent profit, tout comme les acheteurs qui en remplissent des camions de ce chargement. Recherche de pitance oblige.