Cinq (05) membres de l’Autorité de régulation du secteur de la santé (ARS) étaient dans la matinée de ce mercredi 12 octobre 2022 au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu-HKM) de Cotonou suite au drame du vendredi 07 octobre 2022. Les membres de l’ARS sont allés rencontrer le Directeur général du Cnhu-HKM pour le rassurer ainsi que les Béninois que la mission qui leur a été confiée par le Chef de l'Etat pour faire la lumière sur ce drame avance. Il a été annoncé entre autres au directeur général du Cnhu-HKM que les investigations se poursuivent toujours après le décès du vendredi dernier de quatre (4) patients.

L’Autorité de Régulation du secteur de la santé a été mandatée par le président Patrice Talon pour mener les enquêtes dans le but de situer les responsabilités. Pour le président de l’ARS, Lucien Dossou-Gbété, le Président de la République a saisi l’Autorité de Régulation du Secteur de la Santé pour investiguer au sujet du drame qui s’est déroulé au Cnhu. Ce qui est important, selon lui, c’est la qualité des résultats parce qu’à partir de ces résultats, les décisions seront prises.

Le Président Lucien Dossou-Gbété a souligné que les résultats de ces investigations permettront d’améliorer la qualité et la sécurité des soins délivrés non seulement au Centre national hospitalier universitaire mais dans tous les établissements sanitaires du Bénin. C’est pourquoi, il a déclaré qu’il ne s’agit pas de se précipiter et de se hâter pour faire plaisir mais pour faire de bonnes choses. Il faut rappeler que c’est à la suite d’une coupure d’électricité au service d’anesthésie – réanimation du Cnhu HKM que les quatre (04) patients ont perdu la vie.