Le gouvernement béninois réuni en conseil des ministres du mercredi 26 octobre 2022 sous la présidence du Président de la République Patrice Talon a pris la décision du recruter de 100 auditeurs de justice au titre de l’année 2022, ceci à travers l’organisation d’un concours de recrutement. Selon le compte rendu du conseil des ministres, le recrutement de ces 100 auteurs de justice se justifie par la nécessité d’animer des juridictions nouvellement créées, mais aussi de renforcer les effectifs de celles déjà fonctionnelles, pour plus de célérité et d’efficacité dans le traitement des dossiers.

Ce recrutement, selon ledit compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 26 octobre 2022, participe de la bonne administration de la justice et de l’amélioration des prestations dans le sens de la satisfaction des justiciables. Il faut signaler qu’il y a quelques mois, l’Etat béninois a organisé des concours de recrutement au niveau de la police républicaine et des Forces de défense et de sécurité. Précisons également que lors du conseil des ministres du mercredi 12 octobre 2022, le gouvernement a décidé d’organiser un concours de recrutement de 150 fonctionnaires et personnels d’appui des douanes pour l’année 2022.