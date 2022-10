Le Kremlin souhaite une normalisation rapide de la situation au Burkina Faso, où un coup d'État a été perpétré, a déclaré lundi aux journalistes le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. "Nous souhaitons que la situation au Burkina Faso se normalise au plus vite, [pour pouvoir] assurer un ordre complet dans ce pays, et revenir au plus vite dans le cadre de la légitimité et de la légalité", a déclaré le porte-parole du Kremlin.

M. Peskov n'a pas commenté la possibilité d'une coopération de la Russie avec les nouvelles autorités du Burkina Faso rapporte l'agence de presse russe TASS. Dans la même matinée de ce lundi, l'agence de presse russe TASS a affirmé la situation dans le pays "tend à se calmer". "Selon les informations de l’ambassade de Russie à Abidjan, représentant nos intérêts au Burkina Faso, la situation dans ce pays africain est sous contrôle des nouvelles autorités et tend à se calmer. Aucune victime n’est à déplorer parmi les ressortissants russes se trouvant sur le territoire burkinabè", est-il indiqué dans le communiqué du ministère.

Pour rappel, les militaires ont renversé Damiba et placé Ibrahim Traoré en fin de semaine dernière. « Les choix hasardeux du lieutenant-colonel Damiba ont progressivement affaibli notre système sécuritaire. Les lourdeurs administratives qui caractérisaient le régime déchu se sont aggravées sous la transition, compromettant aussi les opérations à caractère stratégique », avait déclaré un des militaires sur la télévision nationale. Par la suite, nous vous avons annoncé que des coups de feu ont été entendus après le renversement de Damiba. Aux dernières nouvelles, Damiba serait arrivé au Togo après avoir été exfiltré.