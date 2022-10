L’ancien président américain Barack Obama est en campagne pour les démocrates en vue des élections de mi-mandat. Au cours d’un rassemblement dans la ville d’Atlanta en Géorgie, hier vendredi 28 octobre 2022, l’ex-locataire de la Maison Blanche a encouragé les électeurs à voter, tout en affirmant que la démocratie est en jeu lors de ces élections, qui auront lieu le 08 novembre 2022, aux USA. Pour le premier président afro-américain des Etats-Unis, les électeurs doivent voter afin d’empêcher les partisans de théories conspirationnistes d’influer sur le pouvoir. Selon Barack Obama : « Et s'ils gagnent, on ne sait pas ce qui pourrait se passer ».

Il avait été nominé pour une série Netflix

« Nous devons élire des personnes de qualité à tous les postes du scrutin. Dans tout le pays, des personnes qui ont tenté de saper notre démocratie se présentent à des postes pour superviser les prochaines élections » a déclaré Barack Obama. Pour rappel, les propos de Barack Obama interviennent plusieurs mois après sa nomination pour sa narration d’une série Netflix. Cette dernière est Intitulée « Nos grands parcs nationaux », la série est axée sur certains des plus célèbres parcs nationaux du monde. L'ancien locataire de la Maison-Blanche devait être le narrateur de cette série de Netflix. Le mardi 12 juillet, l'ancien président avait été nominé aux Emmy Awards justement pour ce rôle de narrateur de cette série. L'information avait été révélée par plusieurs médias américains dont le New York Post.

Face à lui, Obama avait comme concurrent Kareem Abdul-Jabbar, David Attenborough, W. Kamau Bell et l’actrice Lupita Nyong'o dans la catégorie narrateur exceptionnel. Ce n'est pas la première fois que l'ancien président américain Barack Obama est nominé pour des compétitions du genre. Obama a obtenu déjà deux Grammys à son actif dans la catégorie de créations orales. Barack Obama a en effet remporté en 2006 un grammy pour "Dreams from My Father" et un autre en 2008 pour "The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream".