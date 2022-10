Le drame survenu au CNHU le vendredi 07 octobre 2022 n’a pas laissé indifférent le président du parti « Les Démocrates », Eric Houndété, dans un communiqué rendu public s’est d’abord incliné devant la mémoire de toutes ces victimes innocentes et a exprimé, au nom du parti, toute sa compassion aux familles éplorées. Il a invité les autorités sanitaires et judiciaires à faire toute la lumière sur ce malheureux événement et demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour qu’un tel drame ne se reproduise plus à l’avenir.

MESSAGE DE COMPASSION ET D'INTERPELLATION DU PRÉSIDENT DU PARTI LES DÉMOCRATES LD SUITE AU DRAME DE COUPURE D'ÉLECTRICITÉ AU CNHU

Il nous est revenu de sources concordantes, qu'une coupure d'électricité survenue aux premières heures du vendredi 7 Octobre 2022 sur les installations du CNHU a mis en péril la vie de plusieurs patients. Cette malheureuse situation qui a notamment affecté le plateau technique de la clinique universitaire polyvalente d'anesthésie réanimation a logiquement endeuillé de nombreuses familles .

C'est avec une déchirante douleur que je m'incline devant la mémoire de toutes ces victimes innocentes et exprime toute ma compassion aux familles éplorées. Qu'un tel drame nous frappe en plein cœur de notre hôpital de référence est profondément horrifiant, révoltant parce que intolérable, inacceptable. Elle doit interpeller la conscience de chacun de nous, mais surtout la responsabilité de nos gouvernants qui, récemment encore devant le MEDEF, se flattaient d'une certaine prouesse « inégalable » dans la fourniture à moindre coût de l'énergie électrique.

Seulement voilà !!! Il est à souhaiter que les autorités sanitaires et judiciaires fassent toute la lumière sur ce malheureux événement et que les dispositions idoines soient prises pour prévenir à tout jamais un tel dysfonctionnement aux conséquences dramatiques et irréversibles. Je réitère mes sincères condoléances aux familles éplorées et prie pour que les âmes des victimes trouvent Grâce aux yeux du Père Céleste.

Éric HOUNDÉTÉ

Président du Parti Les Démocrates