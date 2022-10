Après la parfumerie, le richissime homme d’affaires américain Elon Musk serait-il sur le point de mettre sur pied une nouvelle entreprise pour produire des armes par ces temps de guerre ? La question mérite d’être posée au regard des différentes publications faites par le patron de Tesla au cours de ces dernières heures sur le réseau social de l’oiseau bleu. En effet, dans un premier temps, l’homme d’affaires connu pour ses prises de position parfois à polémique a partagé un article du média britannique The Independent.

"Devrais-je fabriquer des armes?"

La production du média sur l’impact des drones dans la guerre en Ukraine partagée par Elon Musk a été suivie de la mention « Drone War I ». Dans une autre publication sur Twitter, le patron de SpaceX pose une question à ses abonnés sur le même sujet. « Devrais-je fabriquer des armes ? Idéalement, non », a-t-il laissé lire. Sur le même sujet, un des abonnés d’Elon Musk a semblé vouloir apporter une réponse visiblement appréciée par l’homme d’affaires.

"Exactement"

«Elon est poussé à intervenir pour aider le peuple ukrainien. Il fait cela pour trouver un équilibre. Pour tenter de mettre les deux parties du conflit au même niveau, de manière à éviter une situation unilatérale qui causerait plus de morts et de tragédies. La paix pour le coût le plus faible possible », a justifié cet internaute. A ces mots, Elon Musk répond : « Exactement ». Ces mots interviennent alors que l’entrepreneur intervient d’une manière ou d’une autre dans la guerre par sa start-up Starlink. Elle fournit à l’Ukraine des accès internet gratuits.

Drone War Ihttps://t.co/erVME0CbbN — Elon Musk (@elonmusk) October 18, 2022