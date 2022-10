Quelques jours après l’interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire national français notifiée à l’activiste suisso-camerounaise Nathalie Yamb, c’est au tour du militant nigérien Maïkoul Zodi de recevoir un message presque similaire des autorités françaises. En effet, selon des confidences qu’il a faites à l’Agence de presse française, la France a annulé son visa. « Je vous informe de l’annulation de votre visa de circulation […] valable du 03/05/2022 au 02/06/2023 », aurait écrit dans un mail, l’ambassadeur de France au Niger, Sylvain Itté.

L’activiste nigérian s’est illustré au cours de ces dernières semaines par ses critiques ouvertes contre la présence des bases militaires étrangères pour la lutte antidjihadiste, et notamment l’opération française « Barkhane ». Il fait ce combat par le canal d’une coalition de plusieurs ONG réunies au seins de Tournons la page (TLP)au Niger. En juin dernier, il déclarait notamment que, le Niger n’avait pas besoin que « la France joue un rôle paternaliste au Sahel ». « Au fil du temps, ces forces sont devenues illégitimes parce qu’après dix ans d’existence, la situation ne fait qu’empirer. », avait-il dénoncé dans un entretien avec l’Agence de presse française.

Rappelons que cette nouvelle intervient quelques jours seulement après la mesure qui a été prise contre Nathalie Yamb. Le 14 octobre dernier, les autorités françaises ont notifié à l’activiste suisso-camerounaise l'interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français qui la vise. Il s’agirait tout de même d’une décision prise par l’administration française depuis le 12 janvier dernier. Selon le texte publié par les médias, il est reproché à la femme les « diatribes récurrentes qu'elle profère contre la France et ses autorités et dans lesquelles elle cautionne, voire encourage, le recours à la violence à l’encontre des symboles de la présence française en Afrique ».