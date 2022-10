Les amateurs français d'éclipse solaire seront servis la semaine prochaine. Selon l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) de l'Observatoire de Paris-PSL, ce phénomène naturel se produira le mardi 25 octobre prochain. C'est ce qu'indique cet institut dans un communiqué. L'éclipse solaire est un phénomène qui plonge brièvement une partie de la planète dans l'obscurité. Il se produit quand le diamètre de la lune correspond exactement à celui du soleil, vu depuis la Terre. L'éclipse doit être observée en s'équipant de lunettes adaptées. En effet, selon les explications de l'Observatoire de Paris, il faut se munir de lunettes capables de protéger les yeux du rayonnement ultraviolet.

Dans la capitale Paris, le phénomène sera visible entre 11H 15 et 12H 45

Mais à quelle heure, ce phénomène se produira en France le 25 octobre prochain? Déjà il faut dire que les heures d'observation vont varier selon là où vous vous trouvez sur le territoire français. Dans la capitale Paris, le phénomène sera visible entre 11H 15 et 12H 45 d'après les prévisions de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). Outre la ville lumière, les résidents français pourront observer l'éclipse solaire sur la moitié nord du pays dès 11H 15. Sur le moitié Sud, il sera visible à partir de 11H 30 minutes.

Une autre éclipse partielle attendue le 29 mars 2025

Le spectacle sera cependant différent selon là où chacun se trouve. A Paris par exemple, le soleil sera caché jusqu'à 13,7%. Alors que ce pourcentage sera de 17,2% dans le ciel de Lille et 19, 5% dans le ciel de Strasbourg. Cette éclipse sera la seconde éclipse partielle de l'année 2022 et la 16ème du 21ème siècle. Ceux qui rateront le spectacle de cette année devront encore attendre le 29 mars 2025. Le 12 août 2026, une éclipse totale est attendue dans le ciel de France. Paris et Marseille seront plongés dans l'obscurité pendant un moment ce jour là. En effet le disque scolaire va s'obscurcir jusqu'à 96% vue depuis Marseille et de 92% vue depuis la ville lumière.