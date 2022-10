La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Mao Ning a profité d’une déclaration qu’elle a faite ce jeudi 13 octobre pour critiquer le document sur la stratégie de sécurité nationale publié par les États-Unis ce mercredi. Pour la porte-voix de la diplomatie chinoise, les Américains ont intégré la notion de « guerre froide » à leur stratégie de sécurité nationale. Ce fut également l’occasion pour la responsable chinoise d’inviter l’administration Biden à revoir l’état des relations entre les deux pays.

"Militarisation des questions économiques"

« La pensée de la guerre froide et les jeux à somme nulle, les conflits géopolitiques sensationnalistes et la concurrence entre les grandes puissances sont impopulaires et non constructifs », a indiqué la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Mao Ning. Au cours de cette rencontre avec la presse, Mao Ning a critiqué la « militarisation des questions économiques et commerciales » après que Yellen a déclaré mercredi que les États-Unis tentaient de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine et d'autres fournisseurs asiatiques de semi-conducteurs, de batteries de véhicules électriques, de panneaux solaires et d'autres technologies.

"Maintenir un avantage concurrentiel"

Pour elle, les États-Unis doivent faire la promotion des relations entre les deux pays sur une voie saine et durable. Cette réaction intervient quelques heures seulement après la publication du document de la Maison-Blanche qui appelle à « maintenir un avantage concurrentiel » sur la Chine. Le document martèle également que la puissance asiatique est le « seul concurrent ayant à la fois l'intention de remodeler l'ordre international et, de plus en plus, la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour le faire ».